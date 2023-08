Irã anuncia acordo com EUA para troca de prisioneiros

A- A+

O Irã confirmou, nesta quinta-feira (10), a libertação de prisioneiros americanos detidos na prisão de Evin, em Teerã, como parte de um acordo de troca de prisioneiros com os Estados Unidos, reportou a agência de notícias oficial Irna.

"De acordo com este acordo, cinco prisioneiros iranianos nos Estados Unidos e cinco prisioneiros americanos no Irã serão trocados", anunciou a agência Irna, citando uma fonte informada.

Quatro prisioneiros - os iraniano-americanos Siamak Namazi, Emad Sharqi, Morad Tahbaz, além de outro detido cujo nome não foi divulgado - deixaram a prisão de Evin nesta quinta-feira para serem transferidos para uma residência sob vigilância, conforme anunciado anteriormente pela família de um deles.

O caso de um quinto prisioneiro, uma americana, está incluído nas negociações. Ela já havia sido transferida para uma residência sob vigilância algumas semanas atrás.

A agência Irna confirmou essas informações, citando a missão do Irã na ONU.

Todos os americanos detidos têm ascendência iraniana. O Irã não reconhece a dupla nacionalidade e não mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos desde a Revolução Islâmica de 1979.

Os avanços em direção à libertação desses detidos ocorrem após negociações discretas e intensas entre Washington e Teerã. O Irã havia confirmado em junho estar conduzindo negociações indiretas com os Estados Unidos por meio do Sultanato de Omã, tradicional mediador entre os dois países.

De acordo com uma fonte próxima às negociações, o foco estava no descongelamento de US$ 6 bilhões (R$ 29 bilhões na cotação atual) de fundos iranianos retidos na Coreia do Sul para uma conta especial no Catar. O país havia bloqueado esses fundos, provenientes da venda de hidrocarbonetos pelo Irã, devido a sanções americanas.

O Irã poderia utilizar os fundos transferidos para o Catar para compras humanitárias, como alimentos e medicamentos.

Segundo a Irna, "uma quantidade significativa de fundos iranianos no Banco TBI do Iraque" também poderia ser transferida. A agência acrescentou que o processo de transferência de fundos iranianos congelados em um banco europeu também já havia começado.

A troca de prisioneiros "não ocorrerá até que o dinheiro desbloqueado seja depositado nas contas indicadas pelo Irã", acrescentou a Irna, citando uma fonte informada.

A autoridade judicial iraniana havia relatado em agosto de 2022 a detenção de "dezenas" de cidadãos iranianos nos Estados Unidos, incluindo Reza Sarhangpour e Kambiz Attar Kashani, acusados de "burlar as sanções americanas" impostas a Teerã.

