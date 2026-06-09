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GUERRA

Irã anuncia ataque com drones contra base dos EUA no Bahrein

Ataque ocorreu após bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã

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Israel e Irã trocaram tiros em 8 de junho, testando uma trégua frágil e ameaçando as esperanças de um acordo Israel e Irã trocaram tiros em 8 de junho, testando uma trégua frágil e ameaçando as esperanças de um acordo  - Foto: Ilia Yefimovich/AFP

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (10) que atacou uma base americana no Bahrein, após bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã em retaliação à derrubada de um de seus helicópteros no Estreito de Ormuz.

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"O regime belicista americano atacou na madrugada de hoje vários pontos de Jask, Sirik e Qeshm, sob pretextos falsos, e destruiu uma torre de telecomunicação em Sirik e dois reservatórios de água naquela cidade", afirmou o exército ideológico do Irã, citado pela imprensa local.

"Em resposta à ação cruel do inimigo, os combatentes navais da Guarda lançaram às 2h30 um ataque com drones contra a 5ª Frota do Bahrein, acrescentou a força de elite, que alertou para "respostas mais contundentes" caso as agressões continuem.

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