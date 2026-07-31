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Conflito Irã anuncia ataques contra base americana no Kuwait e dois petroleiros Ataques ocorreram em um momento de retomada das hostilidades entre Washington e Teerã na guerra no Oriente Médio após quase uma semana de pausa

O Irã afirmou nesta sexta-feira (31) que lançou ataques com drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait e contra dois petroleiros sob "escolta aérea" dos Estados Unidos que tentaram atravessar o Estreito de Ormuz.

Os ataques ocorreram em um momento de retomada das hostilidades entre Washington e Teerã na guerra no Oriente Médio após quase uma semana de pausa.

As forças militares da República Islâmica afirmaram em um comunicado que atacaram áreas de "aviões de combate, sistemas de comunicações via satélite e instalações de armazenamento de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait".

Não houve comentários imediatos por parte do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

As forças iranianas afirmaram que os ataques foram uma "resposta à recente agressão do Exército Terrorista dos Estados Unidos contra o nosso país e ao seu ataque brutal contra uma residência na ilha de Qeshm".

A imprensa local informou na quinta-feira (30) que três membros de uma família morreram em ataques americanos contra Qeshm, localizados no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio de petróleo, fechada de fato pelo Irã desde o início do conflito em fevereiro.

Washington ataca as províncias costeiras do sul do Irã em uma tentativa de enfraquecer o controle de Teerã sobre a passagem marítima.

A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que atacou dois petroleiros que tentaram atravessar Ormuz sob a "escolta aérea" das Forças Armadas dos Estados Unidos.

“Os petroleiros que não cumpriram as normas (...) foram atacados e detidos, enquanto outros quatro petroleiros mudaram rapidamente de rumo e retornaram às posições anteriores”, afirma um comunicado.

A Guarda destacou que os navios pretendiam atravessar o estreito por "uma rota não declarada", uma alternativa controlada pelos Estados Unidos em relação à via marítima designada por Teerã, mais próxima de suas costas.

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