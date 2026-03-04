Qua, 04 de Março

MUNDO

Irã anuncia funeral de Estado do líder supremo Ali Khamenei

Ali Khamenei será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, de onde era natural

Líder supremo iraniano, o aiatolá Ali KhameneiLíder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei - Foto: Khamenei.ir/AFP

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que governou o Irã durante quase quatro décadas e morreu no sábado em ataques das forças israelenses e americanas, começará na noite desta quarta-feira (4) e vai durar três dias, informou a agência de imprensa estatal Irna.

"A partir das 22h00 de quarta-feira (15h30 de Brasília), os fiéis poderão prestar uma última homenagem ao corpo do guia mártir da nação, visitando a Grande Mesquita Imã Khomeini, em Teerã", anunciou a Irna, que cita um comunicado do Conselho Islâmico para a Coordenação do Desenvolvimento.

• Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora

• Israel e EUA atacam prédio onde se elege líder supremo do Irã; edifício foi evacuado

Ali Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, de onde era natural.

