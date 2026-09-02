Irã anuncia nova estratégia bélica contra os Estados Unidos
"Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", afirmou o secretário Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei
O chefe de segurança nacional do Irã advertiu, nesta quarta-feira (2), que os Estados Unidos enfrentarão uma "nova estratégia" iraniana na guerra do Oriente Médio, após a troca de ataques mais intensa entre os dois países em várias semanas.
Leia também
• Irã responde aos ataques dos Estados Unidos com ofensiva contra bases americanas no Oriente Médio
• Exército dos EUA diz que concluiu última onda de ataques contra Irã
• Guerra dos EUA e Israel contra Irã completa 6 meses; Trump previa conflito de poucas semanas
"Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", publicou na rede social X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei.
Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei warned the United States would face a "new strategy" from Tehran in the Middle East war.— This Is Beirut (@ThisIsBeirut_) September 2, 2026
"You will soon see that Iran's new strategy on the battlefield, in diplomacy and in confronting the economic blockade will… pic.twitter.com/q93Pb8A0oo