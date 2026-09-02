Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Irã anuncia nova estratégia bélica contra os Estados Unidos

"Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", afirmou o secretário Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei

Reportar Erro
O presidente do Irã, Masoud PezeshkianO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian - Foto: Atta Kenare/AFP

O chefe de segurança nacional do Irã advertiu, nesta quarta-feira (2), que os Estados Unidos enfrentarão uma "nova estratégia" iraniana na guerra do Oriente Médio, após a troca de ataques mais intensa entre os dois países em várias semanas.

Leia também

• Irã responde aos ataques dos Estados Unidos com ofensiva contra bases americanas no Oriente Médio

• Exército dos EUA diz que concluiu última onda de ataques contra Irã

• Guerra dos EUA e Israel contra Irã completa 6 meses; Trump previa conflito de poucas semanas

"Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", publicou na rede social X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter