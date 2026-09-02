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Guerra no Oriente Médio Irã anuncia nova estratégia bélica contra os Estados Unidos "Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", afirmou o secretário Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei

O chefe de segurança nacional do Irã advertiu, nesta quarta-feira (2), que os Estados Unidos enfrentarão uma "nova estratégia" iraniana na guerra do Oriente Médio, após a troca de ataques mais intensa entre os dois países em várias semanas.

"Em breve vocês verão que a nova estratégia do Irã no campo de batalha, na diplomacia e no enfrentamento do bloqueio econômico vai destruir seus alicerces", publicou na rede social X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei.

Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei warned the United States would face a "new strategy" from Tehran in the Middle East war.



"You will soon see that Iran's new strategy on the battlefield, in diplomacy and in confronting the economic blockade will… pic.twitter.com/q93Pb8A0oo — This Is Beirut (@ThisIsBeirut_) September 2, 2026

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