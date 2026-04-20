Irã anuncia o enforcamento de dois homens ligados a grupo de oposição
Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro, oito membros do Mujahedeen-e-Khalq já foram executados
O Irã anunciou nesta segunda-feira, 20, que enforcou dois homens acusados de incendiar prédios a serviço do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. A agência de notícias Mizan, ligada ao Poder Judiciário iraniano, identificou os homens como Mohammad Masoum Shahi e Hamed Validi.
Ambos os enforcados fariam parte do grupo de oposição Mujahedeen-e-Khalq, que alegou que Shahi e Validi foram "submetidos a interrogatório e tortura" pelo regime iraniano e foram acusados por fatos ocorridos quando eles já estavam detidos.
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Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro, oito membros do Mujahedeen-e-Khalq já foram executados.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado