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CONFLITO Irã anuncia suspensão de ataques contra Israel, mas diz que revidará a novos ataques no Líbano País advertiu, entretanto, que voltará a agir caso ocorram novos ataques israelenses contra o Líbano, ampliando o escopo de sua estratégia de dissuasão na região

O principal comando operacional da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou na manhã desta segunda-feira (8) a suspensão de suas operações militares contra Israel, mas advertiu que voltará a agir caso ocorram novos ataques israelenses contra o Líbano, ampliando o escopo de sua estratégia de dissuasão na região.

Em comunicado, o Quartel-General Central da IRGC Khatam al-Anbiya afirmou que as forças iranianas deram uma "resposta dolorosa" a Israel após os ataques atribuídos ao país no sul do Líbano e na região de Dahiyeh, nos arredores de Beirute. Segundo a nota, as ações foram realizadas em apoio ao povo libanês e deveriam servir de "lição" para Israel e seus aliados.

"Com base nisso, é anunciada a suspensão das operações das Forças Armadas", declarou o comando militar.

Apesar da interrupção anunciada, o comunicado advertiu que o Irã reagirá com medidas "muito mais severas e devastadoras" caso as hostilidades continuem. A IRGC reforçou que qualquer ataque ao Líbano, seja em Beirute ou no sul do país, poderá desencadear uma resposta direta da República Islâmica.

A posição representa uma ampliação das linhas vermelhas declaradas por Teerã, com a indicação de que o governo iraniano passará a vincular sua reação militar não apenas a ataques contra seu território, mas também a ações israelenses em território libanês, pontuou a IRGC.

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