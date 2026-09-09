A- A+

ormuz Irã anuncia "zona de exclusão" em parte do Golfo de Omã e do Mar Arábico Atualmente, Teerã exige que os navios solicitem permissão para atravessar o estreito

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou, nesta quarta-feira (9), uma nova "zona de exclusão" perto do Estreito de Ormuz, que abrangerá partes do Golfo de Omã e se estenderá até o Mar Arábico. Suas coordenadas exatas serão divulgadas posteriormente.

"Se um navio entrar nesta zona sem coordenação prévia, estará sujeito às nossas sanções", disse o porta-voz do exército ideológico iraniano, Hossein Mohebi, à televisão estatal, sem especificar quais seriam essas sanções.

Como exemplo, ele citou a possível recusa a prestar serviços posteriores, como seguros ou outros benefícios vinculados ao tráfego marítimo.

O anúncio acontece após o Irã informar "avanços significativos" em suas negociações com Omã — que também possui costa em Ormuz — para estabelecer uma rota marítima de entrada e saída através da passagem. A proposta seria acompanhada da cobrança de uma tarifa por "serviços marítimos".

Após o início da guerra com os Estados Unidos em 28 de fevereiro, o Irã decidiu restringir ao máximo o tráfego por Ormuz, um corredor fundamental para as exportações mundiais de petróleo e gás. Em resposta, Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos.

Atualmente, Teerã exige que os navios solicitem permissão para atravessar o estreito. Na terça-feira, as forças iranianas anunciaram que atacaram 10 embarcações que tentaram cruzar Ormuz sem uma coordenação prévia.

Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, disse que as forças de seu país têm contribuído para facilitar a passagem de navios pela região, com uma média de 30 embarcações por noite.

Mohebi afirmou que a guerra poderia terminar se Washington "parasse de formular novas ameaças" e aceitasse as exigências de Teerã, incluindo o desbloqueio de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados, segundo a agência de notícias Fars.

Veja também