Conflito Irã: ao menos sete pessoas morrem em protestos contra a crise econômica Os confrontos mais intensos ocorreram em Azna, na Província de Lorestã. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram focos de incêndio nas ruas e sons de tiros

Os crescentes protestos contra a crise econômica no Irã se espalharam na quinta-feira, 1º, para as províncias rurais do país. Pelo menos sete manifestantes morreram em confrontos com as forças de segurança, segundo as autoridades.

As mortes podem marcar o início de uma resposta mais contundente por parte da teocracia iraniana aos protestos, que diminuíram em Teerã, mas se expandiram para outros lugares. As vítimas são de quatro cidades habitadas predominantemente pelo grupo étnico Lur.

Os confrontos mais intensos ocorreram em Azna, na Província de Lorestã. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram focos de incêndio nas ruas e sons de tiros.

Em vídeos gravados em Lordegan, na Província de Chaharmahal e Bakhtiari, também é possível ouvir tiros ao fundo. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

