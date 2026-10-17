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Guerra no Oriente Médio

Irã apoia 'um processo político' para resolver o conflito entre houthis do Iêmen e Arábia Saudita

Nas últimas semanas, combatentes houthis têm atacado repetidamente alvos sauditas, incluindo instalações de energia e o aeroporto internacional de Riade

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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (C), observa durante a foto oficial da família na 52ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), em Bagdá, em 17 de outubro de 2026O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (C), observa durante a foto oficial da família na 52ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), em Bagdá, em 17 de outubro de 2026 - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste sábado (17) que seu país apoia um "processo político" como solução para o conflito que coloca em confronto os houthis do Iêmen, aliados de Teerã, e a Arábia Saudita.

Nas últimas semanas, combatentes houthis têm atacado repetidamente alvos sauditas, incluindo instalações de energia e o aeroporto internacional de Riade, onde 13 pessoas morreram em um ataque de grande magnitude no fim de semana passado.

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"Apoiamos a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial do Iêmen, assim como as da Arábia Saudita. Apoiamos um processo político inclusivo e abrangente, que constitui a única via realista e sustentável para resolver o problema", disse ele durante um discurso em Bagdá, perante a Organização para a Cooperação Islâmica (OCI).

Desde 2014, o Iêmen está mergulhado em uma guerra civil que opõe os houthis, apoiados pelo Irã, ao governo reconhecido internacionalmente, apoiado pela Arábia Saudita.

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