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Guerra no Oriente Médio Irã apoia 'um processo político' para resolver o conflito entre houthis do Iêmen e Arábia Saudita Nas últimas semanas, combatentes houthis têm atacado repetidamente alvos sauditas, incluindo instalações de energia e o aeroporto internacional de Riade

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste sábado (17) que seu país apoia um "processo político" como solução para o conflito que coloca em confronto os houthis do Iêmen, aliados de Teerã, e a Arábia Saudita.

Nas últimas semanas, combatentes houthis têm atacado repetidamente alvos sauditas, incluindo instalações de energia e o aeroporto internacional de Riade, onde 13 pessoas morreram em um ataque de grande magnitude no fim de semana passado.

"Apoiamos a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial do Iêmen, assim como as da Arábia Saudita. Apoiamos um processo político inclusivo e abrangente, que constitui a única via realista e sustentável para resolver o problema", disse ele durante um discurso em Bagdá, perante a Organização para a Cooperação Islâmica (OCI).

Desde 2014, o Iêmen está mergulhado em uma guerra civil que opõe os houthis, apoiados pelo Irã, ao governo reconhecido internacionalmente, apoiado pela Arábia Saudita.

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