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Guerra no Oriente Médio Irã apresenta resposta à proposta mais recente dos Estados Unidos "Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta segunda-feira (18), que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra, poucas horas após Donald Trump renovar as ameaças contra Teerã caso não aceite o acordo de paz.

Washington e Teerã já trocaram algumas propostas de acordo para encerrar o conflito iniciado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica em 28 de fevereiro, mas organizaram apenas uma rodada de negociações, apesar do frágil cessar-fogo.

“Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

O porta-voz afirmou ainda que as conversas “continuam por meio do mediador paquistanês”, sem revelar mais detalhes.

Baqaei defendeu a crítica do Irã, que inclui a liberação dos ativos iranianos congelados no exterior e o fim das avaliações de longos dados.

"Os pontos apresentados são critérios iranianos que têm sido firmemente defendidos pela equipe iraniana em cada rodada de negociações", ressaltou.

Ele também defendeu uma condição iraniana segundo a qual os Estados Unidos deveriam pagar reparações de guerra, descrevendo o conflito como "ilegal e sem fundamento".



Irã, "preparado" para um eventual confronto

Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, Baqaei disse que o Irã está “preparado para qualquer eventualidade”.

A agência de notícias iraniana Fars informou no domingo que Washington apresentou uma lista de cinco pontos que incluíam a exigência de que o Irã mantenha apenas uma instalação nuclear em funcionamento e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecida para os Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos não aceitou desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos congelados do Irã ou a pagar indenizações pelos danos de guerra, segundo a Fars.

Também destacou que Washington deixou claro que só cessaria as hostilidades quando Teerã participasse de negociações de paz formais.

Em uma proposta anterior, enviada na semana passada, o Irã havia solicitado o fim da guerra em todas as frentes, incluindo a campanha de Israel no Líbano, assim como o fim do bloqueio naval americano aos portos iranianos em vigor desde 13 de abril.

O país também pediu o fim de todas as avaliações americanas e a liberação de seus ativos congelados no exterior.

Gestão do Estreito de Ormuz

A Fars destacou que a proposta iraniana enfatiza que Teerã continuará a administrar o estratégico Estreito de Ormuz, que o Irã se mantém fechado na prática desde o início da guerra.

Nesta segunda-feira, o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano anunciou a criação de um novo órgão para administrar o Estreito.

Em sua conta oficial na rede X, o Conselho irá publicar uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá "informações em tempo real sobre as operações" na passagem marítima.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da república islâmica, informou que destruiu grupos "que atuam a serviço dos Estados Unidos e de Israel" no oeste do país, perto da fronteira com o Iraque.

Os grupos, "radicados no norte do Iraque", foram atacados quando "tentavam introduzir no país uma importante carga de armas e munições americanas", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela agência Isna.

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