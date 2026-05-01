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Guerra no Oriente Médio

Irã apresenta, via Paquistão, nova proposta de diálogo de paz com EUA

Por enquanto, o conteúdo da nova proposta é desconhecido

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Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do IrãSeyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã - Foto: AFP

O Irã apresentou uma nova proposta para conversas com os Estados Unidos através do mediador Paquistão, informou nesta sexta-feira (1º) a imprensa estatal iraniana.

"A República Islâmica do Irã entregou na noite de quinta-feira o texto de sua mais recente proposta de negociação ao Paquistão, como mediador nas conversas com os Estados Unidos", informou a agência oficial de notícias IRNA, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo dessa proposta.

Por enquanto, o conteúdo da nova proposta é desconhecido.

O Irã e os Estados Unidos realizaram uma única rodada de conversações no contexto de um frágil cessar-fogo após quase 40 dias de guerra, que eclodiu em 28 de fevereiro.

 

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Desde então, as negociações ficaram estagnadas, já que os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, e o Irã manteve em grande medida o Estreito de Ormuz fechado, permitindo apenas a passagem de alguns poucos navios desde o início da guerra.

Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, manteve conversações telefônicas com seus homólogos da Arábia Saudita, Catar, Turquia, Iraque e Azerbaijão sobre as mais recentes "iniciativas da República Islâmica para pôr fi

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