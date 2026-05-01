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Guerra no Oriente Médio Irã apresenta, via Paquistão, nova proposta de diálogo de paz com EUA Por enquanto, o conteúdo da nova proposta é desconhecido

O Irã apresentou uma nova proposta para conversas com os Estados Unidos através do mediador Paquistão, informou nesta sexta-feira (1º) a imprensa estatal iraniana.

"A República Islâmica do Irã entregou na noite de quinta-feira o texto de sua mais recente proposta de negociação ao Paquistão, como mediador nas conversas com os Estados Unidos", informou a agência oficial de notícias IRNA, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo dessa proposta.

Por enquanto, o conteúdo da nova proposta é desconhecido.

O Irã e os Estados Unidos realizaram uma única rodada de conversações no contexto de um frágil cessar-fogo após quase 40 dias de guerra, que eclodiu em 28 de fevereiro.





Desde então, as negociações ficaram estagnadas, já que os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, e o Irã manteve em grande medida o Estreito de Ormuz fechado, permitindo apenas a passagem de alguns poucos navios desde o início da guerra.

Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, manteve conversações telefônicas com seus homólogos da Arábia Saudita, Catar, Turquia, Iraque e Azerbaijão sobre as mais recentes "iniciativas da República Islâmica para pôr fi

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