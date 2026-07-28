Guerra no Oriente Médio
Irã: Araghchi discute segurança de Ormuz com ministros da Arábia Saudita e de Omã
Ministro das Relações Exteriores enfatizou a necessidade de fortalecer a cooperação e avançar nos esforços diplomáticos conjuntos para alcançar a estabilidade na região
O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enfatizou a necessidade de fortalecer a cooperação e avançar nos esforços diplomáticos conjuntos para alcançar a estabilidade na região e eliminar a insegurança imposta ao Estreito de Ormuz - Foto: Ozan Kose/AFP
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, realizou conversas telefônicas separadas na noite desta segunda-feira, 27, com os ministros das Relações Exteriores de Omã, Badr Al-Busaidi, e da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, para discutir "os últimos desdobramentos bilaterais e regionais".
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Em mensagem enviada na madrugada desta terça-feira (28) via Telegram, Araghchi destacou que, nas conversas, enfatizou a necessidade de fortalecer a cooperação e avançar nos esforços diplomáticos conjuntos para alcançar a estabilidade na região e eliminar a insegurança imposta ao Estreito de Ormuz devido às agressões dos Estados Unidos.