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Conflito Irã: Araghchi diz que membros da Organização de Xangai compartilham críticas aos EUA Chanceler iraniano afirmou ainda haver "consenso e um alinhamento significativos" entre os membros da organização sobre o tema

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (24) que os países da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) compartilham uma posição comum de condenação às ações dos Estados Unidos e demonstram preocupação com o que classificou como violações do direito internacional. As declarações foram publicadas em seu canal no Telegram.

À margem da reunião de chanceleres da OCX, Araghchi disse que já se reuniu com representantes do Paquistão e da Rússia e que os demais integrantes do bloco também condenaram "a agressão dos Estados Unidos, suas ações unilaterais e ilegais, a violação do direito internacional e o uso ilegal da força". Segundo ele, os países buscam encontrar uma forma de responder a esse cenário.

O chanceler iraniano afirmou ainda haver "consenso e um alinhamento significativos" entre os membros da organização sobre o tema. "Se a comunidade internacional não condenar e enfrentar essas ações, mais cedo ou mais tarde" todos os países serão afetados, advertiu.

Araghchi acrescentou que as recentes ações dos Estados Unidos e os desdobramentos regionais estiveram entre os principais temas discutidos durante os encontros bilaterais. Segundo ele, "nas circunstâncias atuais, o Irã se tornou um dos principais focos de atenção e discussão em nível mundial".

A OCX reúne, entre outros países, China, Rússia, Índia, Paquistão, Irã e diversas nações da Ásia Central.

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