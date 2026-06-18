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DIPLOMACIA

Irã: Araghchi propõe diálogo entre países do Golfo após a guerra com EUA e Israel

Declaração foi feita durante uma conversa telefónica com seu homólogo do Kuwait, Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah

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Araghchi propõe diálogo entre países do Golfo após a guerra com EUA e IsraelAraghchi propõe diálogo entre países do Golfo após a guerra com EUA e Israel - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, conversou com seu homólogo do Kuwait, Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, e reiterou o compromisso da República Islâmica com a política de boa vizinhança, expressando esperança de que o acordo com os EUA leve ao restabelecimento da paz e estabilidade na região.

Em ligação telefônica com al-Sabah, nesta quinta-feira, 18, Araghchi também enfatizou a necessidade de diálogo com os países do Golfo Pérsico para melhorar as relações e resolver as ambiguidades existentes, segundo mensagem divulgada em seu Telegram oficial.

Os ministros conversaram e trocaram detalhes sobre o Memorando de Entendimento de Islamabad. Durante a chamada, as partes também opinaram sobre uma série de questões importantes nas relações bilaterais e enfatizaram a necessidade de continuar as consultas diplomáticas para acompanhar os assuntos de interesse comum.

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Ao longo dos mais de três meses de guerra, o regime iraniano bombardeou países como Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Jordânia em retaliação a ataques dos EUA contra o país.
 

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