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Guerra no Oriente Médio

Irã: Araghchi se reúne com premiê do Catar e diz que EUA precisam 'construir confiança'

"Não é impossível retomar as negociações diplomáticas", afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã

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O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (à esquerda), reunindo-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (à direita), em Teerã, em 27 de agosto de 2026O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (à esquerda), reunindo-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (à direita), em Teerã, em 27 de agosto de 2026 - Foto: Ministério De Relações Exteriores Do Qatar/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os EUA precisam "construir confiança" e cumprir compromissos, após "discussões construtivas e inovadoras" com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em Teerã. "Não é impossível retomar as negociações diplomáticas. Depende de os Estados Unidos entenderem um fato simples: pressão não funciona. Os Estados Unidos precisam construir confiança, falar com respeito, reconhecer nossos direitos e cumprir seus compromissos", disse Araghchi, em mensagem via Telegram, nesta sexta-feira, 28.

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