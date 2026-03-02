Irã assegura que não sente 'nenhuma hostilidade' em relação aos países do Golfo
Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo
O Irã não sente "nenhuma hostilidade" em relação aos países do Golfo, assegurou nesta segunda-feira (2) seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, a seu homólogo chinês, Wang Yi.
"O Irã não tem nenhuma hostilidade em relação aos países do Golfo Pérsico e está determinado a manter relações de boa vizinhança com eles", afirmou o ministro iraniano, de acordo com a chancelaria.
Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo.
"A retaliação defensiva do Irã contra as bases militares americanas (...) não deve ser considerada um ataque iraniano contra esses países", disse Araghchi.