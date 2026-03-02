Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Irã assegura que não sente 'nenhuma hostilidade' em relação aos países do Golfo

Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo

Reportar Erro
GolfoGolfo - Foto: Banco de Imágenes Geológicas/Flickr

O Irã não sente "nenhuma hostilidade" em relação aos países do Golfo, assegurou nesta segunda-feira (2) seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, a seu homólogo chinês, Wang Yi.

"O Irã não tem nenhuma hostilidade em relação aos países do Golfo Pérsico e está determinado a manter relações de boa vizinhança com eles", afirmou o ministro iraniano, de acordo com a chancelaria.

Leia também

• Em telefonema, China manifesta apoio ao Irã na defesa de soberania e proteção de interesses

• Embaixador do Irã: EUA evitam acordo e Trump se acha "rei do mundo"

• Starmer defende decisão de não tomar partido em ataques contra Irã após críticas de Trump

Desde que, no sábado, Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos, o Irã respondeu com drones e mísseis contra várias das monarquias do Golfo.

"A retaliação defensiva do Irã contra as bases militares americanas (...) não deve ser considerada um ataque iraniano contra esses países", disse Araghchi.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter