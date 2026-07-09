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CONFLITO Irã ataca bases americanas no Kuwait e Bahrein Ataque é uma resposta direta a nova onda de bombardeios americanos no território iraniano

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou, nesta quinta-feira (9), que atacou bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait em resposta aos novos bombardeios em seu território, segundo um comunicado divulgado pela televisão estatal Irib.

Disseram ter atingido, com mísseis e drones, "infraestruturas e instalações-chave" nas bases americanas de Arifjan e Ali Al Salem, no Kuwait, e nas de Juffair e Sheikh Isa, no Bahrein. Também advertiram que suas represálias se estenderão a outras bases na região caso os Estados Unidos voltem a atacar seu território.

Mais cedo, o Exército do Kuwait informou que estava enfrentando ataques com mísseis e drones. “Qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam ataques hostis”, indicaram as forças armadas do Kuwait no X, sem especificar a origem dos ataques.

No Bahrein, o Ministério do Interior anunciou o acionamento de sirenes aéreas. “Cidadãos e residentes são instados a manter a calma e dirigir-se ao local seguro mais próximo”, publicou no X. Jornalistas da AFP no país relataram que explosões foram ouvidas após os alarmes.

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