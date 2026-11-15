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CONFLITO Irã ataca o Bahrein pela segunda vez em três dias O Exército afirmou que interceptou os ataques e impediu que atingissem seus alvos

O Bahrein sofreu neste domingo (15) o segundo ataque iraniano com drones em três dias, que, segundo a Guarda Revolucionária da República Islâmica, tinha como alvo um sistema de radar dos Estados Unidos.

O Bahrein, um país insular e desértico que abriga instalações militares dos Estados Unidos, tem uma importante base naval americana.

O Exército afirmou que interceptou os ataques e impediu que atingissem seus alvos. O Ministério das Relações Exteriores indicou que os sistemas de defesa antiaérea derrubaram drones iranianos.

O Irã também lançou drones contra o Bahrein na sexta-feira, o primeiro ataque contra países do Golfo desde o início de setembro, após oito meses de guerra em que a região tem sido um alvo constante.

Neste domingo, explosões foram ouvidas por volta das 4h00 (22h00 de Brasília, sábado). Moradores relataram uma segunda série de detonações por volta das 6h30 locais (0h30 de Brasília).

O Ministério do Interior publicou na rede social X um apelo aos "moradores para que mantenham a calma, se dirijam ao local seguro mais próximo e acompanhem as notícias pelos canais oficiais".

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou que os drones tinham como alvo um sistema de radar americano em uma base de helicópteros.

"O sistema de radar de defesa antiaérea dos Estados Unidos da base de helicópteros de Al Riffa, no Bahrein, foi atacado por seis drones pertencentes à Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária", afirma um comunicado divulgado pela rádio e televisão estatal no Telegram.

"O Estreito de Ormuz está fechado e qualquer agressão do inimigo americano receberá uma resposta ainda mais dura e contundente", acrescenta a nota da Guarda Revolucionária.

O Bahrein "rejeita que seu território se transforme em um cenário para acertos de contas e considera o Irã totalmente responsável por estes ataques", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

Durante os mais de oito meses de guerra, o Irã restringiu o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, uma rota comercial de petróleo, e atacou infraestruturas como aeroportos, portos, instalações de energia e alvos americanos em toda a região.

Os países do Golfo sofreram milhares de ataques com drones e mísseis iranianos desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende abordar o conflito em uma reunião trilateral com seus homólogos da China e Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, na próxima quinta-feira.

Meses de esforços diplomáticos não conseguiram acabar com a guerra, que começou com ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro. Os bombardeios no primeiro dia do conflito mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

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