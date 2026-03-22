Irã: ataques prometidos por Trump podem atingir usinas de gás natural
Possível alvo dos EUA é a usina de ciclo combinado de Damavand, a sudeste de Teerã
Se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprir sua ameaça de atingir ativos de energia no Irã, os ataques quase certamente terão como alvo usinas no país que geram eletricidade a partir de gás natural.
Cerca de 80% da geração de energia no Irã provinha do gás natural em 2023, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), ou cerca de 303 mil gigawatt-horas.
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A geração total no país aumentou mais de 65% entre 2010 e 2023, segundo a AIE. Em 2023, o Irã era o segundo maior produtor de eletricidade na região, atrás da Arábia Saudita, informou a AIE.
Um possível alvo dos EUA é a usina de ciclo combinado de Damavand, a sudeste de Teerã. Com uma capacidade estimada em cerca de 3 mil megawatts, ela provavelmente representou até 4% da capacidade total do Irã nos últimos anos.
A energia nuclear representa uma fração mínima da geração total do Irã, embora sua usina nuclear de Bushehr já tenha sido envolvida no conflito após um drone atingir o complexo onde a usina está localizada.