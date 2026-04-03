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MUNDO Exército do Irã diz ter derrubado segundo avião dos EUA no Golfo Ataque ocorreu após um caça F-15 cair no sudoeste do país

O exército iraniano informou, nesta sexta-feira (3 segundo), que derrubou um avião de combate americano no Golfo Pérsico, segundo a TV estatal, depois que uma caça F-15 caiu no sudoeste do país.



"Uma aeronave americana A-10 foi atingida pelos sistemas de defesa aérea" do Exército "e caiu no Golfo Pérsico", informou a emissora IRIB, citando fontes militares.

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