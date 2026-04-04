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ATAQUE Irã avisa que novos ataques contra usina nuclear terão repercussões nos países do Golfo O ministro das Relações Exteriores acusou os governos ocidentais de permanecerem em silêncio em relação aos repetidos ataques à usina de Bushehr

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nas redes sociais neste sábado, 4, que a precipitação radioativa de novos ataques à usina nuclear de Bushehr teria repercussões desastrosas nas capitais dos países do Golfo, não em Teerã.

Araghchi acusou os governos ocidentais de permanecerem em silêncio em relação aos repetidos ataques à usina de Bushehr, localizada a cerca de 750 quilômetros ao sul da capital do Irã.

A instalação utiliza urânio pouco enriquecido da Rússia, juntamente com técnicos russos, para fornecer cerca de 1.000 megawatts de energia para o Irã.

A ameaça do chanceler iraniano ocorre após a Organização de Energia Atômica do Irã informar que um ataque aéreo atingiu as proximidades de sua instalação nuclear de Bushehr, matando um guarda de segurança e danificando um prédio de apoio.

Ataques aos países do Golfo

Já o Irã segue atacando os países do Golfo. Um aparente drone iraniano danificou a sede da gigante americana de tecnologia Oracle em Dubai, neste sábado, após a Guarda Revolucionária paramilitar do Irã ameaçar a empresa.

O ataque teve como alvo a sede, localizada na principal rodovia de Dubai, a Sheikh Zayed Road. Imagens obtidas pela Associated Press de fora dos Emirados Árabes Unidos mostraram os danos ao prédio. Um grande buraco podia ser visto no canto sudoeste do edifício, com o "e" de Oracle em um letreiro de neon danificado

Os Emirados Árabes Unidos interceptaram 23 mísseis balísticos e 56 drones provenientes do Irã nas últimas 24 horas, segundo um comunicado do Ministério da Defesa divulgado neste sábado.

Desde o início da guerra, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e Omã, os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), foram atacados, com danos a bases militares americanas, embaixadas dos EUA e instalações de petróleo e gás natural.

O Irã alega que precisa bombardear as bases dos EUA nestes países para responder a guerra iniciada por Washington e Israel, já que não tem a capacidade de atingir os EUA diretamente, mas os Estados do Golfo ficaram furiosos por estarem no meio de uma guerra que não era deles.

Os bombardeios iranianos ressaltaram as fragilidades dos países do Golfo e podem afastar as milhares de empresas que decidiram se instalar em cidades como Dubai, Abu Dhabi e Doha. Gigantes da tecnologia como Nvidia, Microsoft, Oracle e Amazon investiram em instalações de grande escala em toda a região, incluindo centros de dados para impulsionar seus investimentos em inteligência artificial.

Negociações

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou também que a República Islâmica está disposta a enviar representantes a Islamabad, no Paquistão, para conversar sobre o fim da guerra.

Araghchi disse que o que importa para o Irã são os termos "de um fim conclusivo e duradouro para a guerra ilegal que nos é imposta".

O Paquistão afirmou na semana passada que em breve sediará negociações entre os EUA e o Irã, mas não está claro quando ou se as negociações ocorrerão. (COM INFORMAÇÕES DA AP)



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