Irã avisa que sua resposta ao bombardeio israelense será 'implacável'

O Irã afirmou, nesta quinta-feira (31), que dará uma resposta "implacável" ao bombardeio israelense do último sábado contra suas instalações militares e que Israel "se arrependerá" deste ataque, informou a imprensa iraniana.

"A recente ação do regime sionista, que atacou partes de nosso país, foi um ato desesperado, e a República Islâmica do Irã responderá a ele de forma implacável, que fará com que Israel se arrependa", declarou o chefe do gabinete do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, citado pela agência de notícias Tasnim.

O alto conselheiro Mohammad Mohammadi Golpayegani elogiou a defesa antiaérea iraniana por ter "impedido a entrada de aviões de combate do regime sionista no território" e assegurou que os danos causados pelos bombardeios eram "mínimos".

Golpayegani é um influente religioso que atua como chefe de gabinete do aiatolá Khamenei, que tem a última palavra em todos os assuntos de Estado.

Em 26 de outubro, o exército israelense admitiu publicamente pela primeira vez ter atacado alvos militares em território iraniano, em uma operação apresentada como represália pelos disparos de mísseis iranianos contra Israel em 1º de outubro.

Israel declarou que seus bombardeios foram dirigidos principalmente contra instalações de fabricação de mísseis. Teerã, por sua vez, minimizou seu alcance.

O exército iraniano reportou a morte de quatro militares e danos de "sistemas de radar" nesse ataque, que a imprensa local qualificou de "frágil". Veículos de imprensa locais também reportaram a morte de um civil.

O general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, a milícia ideológica da República Islâmica, também advertiu Israel, nesta quinta-feira, para uma resposta "inimaginável".

"Israel chegou ao nível de colapso e agora age às cegas, sem respeitar nenhuma regra, e comete todo tipo de crimes", acrescentou, segundo Tasnim.

Depois dos bombardeios de 26 de outubro, Israel advertiu o Irã de que responderia a qualquer represália. O Irã, por sua vez, que declara não buscar guerra, prometeu responder.

