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Guerra no Oriente Médio Irã: Baghaei cita visita do Paquistão como parte de esforços contínuos de negociação Informações foram mencionada em entrevista à ISNA neste sábado, 20

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, está em visita oficial à cidade iraniana de Mashhad como parte dos esforços contínuos de negociação para o fim da guerra. É esperado que Naqvi se reúna com altos funcionários do regime iraniano.

Anteriormente, Baghaei havia declarado que as consultas por meio de mediadores estavam em andamento a respeito da próxima fase das negociações para a elaboração de um acordo final entre os EUA e o Irã.

As informações foram mencionada em entrevista à ISNA neste sábado, 20.

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