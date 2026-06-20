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Guerra no Oriente Médio

Irã: Baghaei cita visita do Paquistão como parte de esforços contínuos de negociação

Informações foram mencionada em entrevista à ISNA neste sábado, 20

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil BaghaeiO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei - Foto: Atta Kenare / AFP

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, está em visita oficial à cidade iraniana de Mashhad como parte dos esforços contínuos de negociação para o fim da guerra. É esperado que Naqvi se reúna com altos funcionários do regime iraniano.

Anteriormente, Baghaei havia declarado que as consultas por meio de mediadores estavam em andamento a respeito da próxima fase das negociações para a elaboração de um acordo final entre os EUA e o Irã.

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As informações foram mencionada em entrevista à ISNA neste sábado, 20.

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