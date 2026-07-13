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CONFLITO Irã: Baghaei vê memorando em "fase de crise" e condiciona cumprimento de acordo aos EUA Teerã tenta chegar a um mecanismo conjunto com Omã para tratar do Estreito de Ormuz, mas que a pressão de Washington sobre o país tem prejudicado os esforços

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, alertou que, enquanto os EUA continuarem a violar os compromissos previstos no memorando de entendimento - que, segundo ele, está em "fase de crise" -, o Irã se absterá de cumprir suas obrigações no acordo.

"Desde o início, dissemos 'compromisso por compromisso'; enquanto a outra parte cumprir seus compromissos, nós cumpriremos os nossos. Na prática, também demonstramos que, sempre que a outra parte violou seus compromissos, nós também não cumprimos os nossos", afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13.

Ormuz

Baghaei disse que Teerã tenta chegar a um mecanismo conjunto com Omã para tratar do Estreito de Ormuz, mas que a pressão de Washington sobre o país tem prejudicado os esforços. Sobre a rota marítima, o porta-voz acrescentou que navios que tentarem atravessar por rotas paralelas às sugeridas pelo governo americano estão "em risco".

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