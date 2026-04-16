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Guerra

Irã celebra cessar-fogo no Líbano e diz que trégua faz parte do acordo mediado pelo Paquistão

O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou a medida como parte de um entendimento mais amplo com Washington para pausar a guerra Oriente Médio

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil BaghaeiO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei - Foto: Atta Kenare / AFP

O Irã saudou a trégua entre Israel e Líbano como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou a medida como parte de um entendimento mais amplo com Washington para pausar a guerra Oriente Médio.

O porta-voz da chancelaria, Esmaeil Baghaei, afirmou que o cessar-fogo está ligado ao acordo anterior de trégua de duas semanas entre Teerã e os EUA, mediado pelo Paquistão.

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"O Irã recebe com satisfação o anúncio do cessar-fogo no Líbano e observou que a interrupção da guerra no Líbano fazia parte do entendimento de cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos, mediado pelo Paquistão", disse Baghaei em publicação no X.
 

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