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Conflito Irã chama acusações de ataques em Ormuz de 'perplexas' e diz estar cumprindo acordo com EUA Um petroleiro com bandeira saudita também foi danificado na costa do Omã nesta terça-feira

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse nesta terça-feira (7) que as acusações do Catar sobre um ataque a um navio ligado ao país no Estreito de Ormuz eram "perplexas" e incompatíveis com as relações de boa vizinhança, enquanto alertava que navios que utilizam rotas não coordenadas enfrentam riscos, segundo a Iran International.

Um petroleiro com bandeira saudita também foi danificado na costa do Omã nesta terça-feira. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou que os ataques constituem uma ameaça séria à segurança da navegação internacional e à estabilidade dos mercados globais de energia.

Baghaei enfatizou que navios comerciais que utilizam rotas não coordenadas com Teerã, ou que manipulam sistemas de rastreamento de navios, criam riscos e atrapalham os esforços do país persa para facilitar a passagem segura pelo estreito. Ele acrescentou que o Irã estava cumprindo diligentemente seus compromissos sob o memorando de entendimento em relação às medidas necessárias para gerenciar Ormuz.

Os ataques recentes na via provocaram reação dos EUA, com o Departamento do Tesouro americano revogando a licença que permite a venda do petróleo iraniano.

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