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CONFLITO Irã chama falecido senador americano Lindsey Graham de "malévolo" Lindsey Graham era um reconhecido defensor do Estado de Israel e havia pressionado para que Washington atacasse o Irã e derrubasse seu governo

O Irã descreveu nesta segunda-feira (13) o senador americano Lindsey Graham, conhecido por sua postura hostil em relação a Teerã e por seu apoio à guerra, como "malévolo", um dia após sua morte súbita aos 71 anos.

"Nosso povo não vai lamentar a morte de um homem cuja filosofia de vida era a agressão e a intimidação", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei.

"Todo o seu ser era malévolo", acrescentou ele, depois que vários canais de televisão públicos celebraram a morte de Graham.

Lindsey Graham era um reconhecido defensor do Estado de Israel e havia pressionado para que Washington atacasse o Irã e derrubasse seu governo.

Após a notícia de seu falecimento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enalteceram seu legado político.

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