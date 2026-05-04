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Guerra no Oriente Médio Irã cita negociações com Omã para passagem em Ormuz e critica exigências dos EUA Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse que os Estados Unidos devem "reduzir suas exigências" ao país

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que estão ocorrendo negociações bilaterais com Omã sobre um protocolo para a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, em comentários em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 4.

Baghaei disse que os Estados Unidos devem "reduzir suas exigências" ao Irã, visto que as negociações para o fim da guerra no Oriente Médio estão paralisadas e reiterou que a prioridade de Teerã é encerrar o conflito.

"A esta altura, os americanos já deveriam ter aprendido que não podem usar a linguagem das ameaças e da força contra a nação iraniana. O Irã demonstrou que se considera o guardião e protetor do Estreito de Ormuz", acrescentou.

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