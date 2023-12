A- A+

conflito Irã condena EUA a pagar US$ 50 bi por assassinato de general Qasem Soleimani Morto em 2020, iraniano liderou operações militares no Oriente Médio como comandante de unidade de elite da Guarda Revolucionária de seu país

Um tribunal iraniano condenou o governo dos Estados Unidos a pagar US$ 50 bilhões (R$ 247 bilhões) por perdas e danos em decorrência do assassinato do general Qasem Soleimani (1957-2020) no Iraque, anunciou nesta quarta-feira (6) a agência da autoridade judicial iraniana, Mizan Online. Soleimani era considerado herói de guerra e peça-chave no aparato de segurança local.

Em 4 de janeiro de 2020, o comandante da força al-Quds, encarregado das operações externas da Guarda Revolucionária (o Exército ideológico da República Islâmica), morreu em um ataque americano com um drone em Bagdá. Na época, o então presidente Donald Trump afirmou que foi uma resposta aos ataques contra interesses americanos no Iraque.

O Irã respondeu disparando mísseis contra bases onde se encontravam soldados americanos no Iraque. Agora, o tribunal declarou culpadas 42 pessoas e entidades, entre elas Trump e funcionários de seu governo.

Relembre o caso

Qasem Soleimani, morto aos 62 anos, foi um dos homens mais poderosos do país persa. Ele liderou as operações militares iranianas no Oriente Médio como comandante da força Quads, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. Ele morreu enquanto sua comitiva deixava o aeroporto de Bagdá, junto a integrantes de uma milícia iraquiana.

Na ocasião, o ataque ocorreu poucos dias após manifestantes invadirem a embaixada dos EUA em Bagdá. De acordo com o Pentágono, Soleimani teria aprovado os ataques. Naquela época, os manifestantes protestavam contra um bombardeio direcionado às bases do grupo Kataib Hezbollah no Iraque e na Síria, em que 25 pessoas morreram.

