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Conflito Irã condiciona discussão com EUA às 'linhas vermelhas' de Teerã "Se o inimigo busca ser excessivo, nós demonstramos que nossos dedos estão no gatilho e não hesitamos em dar uma resposta esmagadora ao inimigo", acrescentou o negociador iraniano, Mohammad Ghalibaf

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou nesta sexta-feira (19) que as negociações com os Estados Unidos continuarão limitadas pelas "linhas vermelhas" de Teerã.

"Como demonstramos ao longo das negociações anteriores, somos firmes no cumprimento das condições e das linhas vermelhas estabelecidas, assim como na defesa dos interesses da nação iraniana", afirmou Ghalibaf em declarações publicadas pela agência de notícias oficial IRNA.

"Se o inimigo busca ser excessivo, nós demonstramos que nossos dedos estão no gatilho e não hesitamos em dar uma resposta esmagadora ao inimigo", acrescentou.

Teerã e Washington assinaram um memorando de entendimento nesta semana para acabar com o conflito regional, iniciado com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

Ghalibaf fez as declarações depois que o guia supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que aprovou o acordo entre Estados Unidos e Irã, apesar de ter uma "opinião diferente" sobre o tema, sem revelar detalhes.

Em uma mensagem lida na televisão estatal, Khamenei afirmou que as conversações diretas com os Estados Unidos não significam "aceitar seus pontos de vista".

Em resposta à mensagem de Khamenei, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi afirmou que a política externa do país ficará responsável por proteger os "interesses do Irã e os direitos da nobre nação iraniana".

O memorando de acordo, assinado pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e por seu homólogo americano, Donald Trump, abre um período de 60 dias de negociações sobre o programa nuclear iraniano e a suspensão das sanções, previsto no texto.

Não está claro quando começarão as negociações sobre um acordo final, menos ainda depois que a reunião programada para a Suíça nesta sexta-feira para a assinatura do memorando foi adiada.

O acordo estipula também o fim das hostilidades no Líbano, onde o movimento xiita Hezbollah, patrocinado pelo Irã, luta contra Israel desde 2 de março.

Teerã insiste que o conflito no Líbano deve ser encerrado como parte de seu acordo com Washington, mas as hostilidades prosseguem.

Israel anunciou nesta sexta-feira que atacou mais de 80 alvos e matou "dezenas" de membros do partido-milícia, depois da morte de quatro soldados.

"Em resposta às violações (do cessar-fogo) reiteradas e flagrantes por parte do Hezbollah, o Exército (...) atacou mais de 80 centros de comando terroristas" e outras instalações do movimento xiita, afirma um comunicado divulgado pelas Forças Armadas.

"Dezenas de terroristas do Hezbollah que operavam nos centros de comando foram eliminados", acrescenta a nota.

A imprensa estatal libanesa informou que 18 pessoas morreram na madrugada de sexta-feira em ataques israelenses no sul do país.

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