Irã confirma morte de ao menos três dos principais comandantes militares em ataques de Israel

A- A+

Os ataques de Israel ao Irã nesta sexta-feira representaram um golpe sísmico na cadeia de comando do Irã, com autoridades iranianas e relatos da mídia dizendo que pelo menos três dos principais generais — incluindo o comandante militar geral e o líder do poderoso Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica — foram mortos.



O Major-General Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, era o líder mais graduado entre os mortos, segundo a mídia estatal. Não houve confirmação imediata das Forças Armadas iranianas. Um dos assistentes do General Bagheri também foi morto.

Israel tem um histórico de assassinatos bem-sucedidos de autoridades de segurança e cientistas nucleares iranianos. Mas, em geral, os tem eliminado um a um em operações secretas, como parte de sua longa guerra secreta com o Irã, Líbano e Síria.





Os ataques na manhã desta sexta-feira (horário local, ainda noite de quinta no Brasil) provaram ser uma escalada impressionante dessa tática. Não apenas atingiram o programa nuclear e as defesas aéreas do Irã, como também eliminaram de uma só vez os principais comandantes militares, atingindo suas residências, incluindo algumas em complexos militares de segurança. Em algumas áreas da capital, Teerã, prédios de apartamentos inteiros desabaram.

O general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, foi morto em um ataque israelense em Teerã, informou a Guarda Revolucionária em um comunicado. O general Salami foi morto juntamente com vários outros membros do corpo de segurança, segundo a organização.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que também é o comandante-chefe de todas as forças armadas, afirmou em um comunicado lido na televisão estatal que Israel "deveria prever uma punição severa. A mão forte da República Islâmica não os deixará escapar". Ele acrescentou que vários comandantes militares de alto escalão e cientistas nucleares foram mortos em ataques que incluíram alvos residenciais. "O regime sionista, com este crime, criou um destino sombrio e doloroso para si mesmo, e certamente o receberá." Khamenei não mencionou os Estados Unidos em sua declaração.

O Irã não era atacado por um inimigo estrangeiro com tamanha força desde 1989, quando o país estava em guerra com o Iraque. Khamenei fez da prevenção da guerra uma parte central de seu legado, levando o país à beira do conflito diversas vezes, incluindo duas vezes com Israel no ano passado, mas evitando uma guerra total.

Esse cálculo pareceu ter chegado ao fim na noite de quinta-feira, quando autoridades iranianas declararam abertamente que o país estava se preparando para a guerra. Mas esse esforço provavelmente será severamente prejudicado pelos duros golpes na cadeia de comando do Irã e nas defesas aéreas que protegem importantes instalações militares, nucleares e estratégicas.

Quatro autoridades iranianas disseram que Israel atacou pelo menos uma dúzia de bases militares, depósitos de mísseis e bases nucleares e de mísseis em várias cidades do Irã, incluindo Teerã, Tabriz, Isfahan, Kermanshah e Arak. A usina nuclear de Natanz também foi severamente danificada, segundo a televisão estatal, e os danos se estenderam a uma importante rodovia que liga Teerã a Isfahan.

“Infelizmente, eles fizeram o que não esperávamos que fariam”, disse Mehdi Rahmati, analista político conservador em Teerã, próximo ao governo, em entrevista após os ataques. “O Irã responderá com muita seriedade, visando infligir destruição. Prevemos um período de ataques de pingue-pongue que podem se espalhar para a região.”

Além dos comandantes militares, Ali Shamkhani, um ex-comandante sênior da Marinha, um dos políticos mais influentes do Irã e confidente próximo do Sr. Khamenei, também foi morto após sofrer ferimentos graves em um ataque ao seu apartamento de cobertura em uma torre residencial de luxo no norte de Teerã, de acordo com três altos funcionários e relatos da mídia iraniana.

Shamkhani, ex-secretário do Conselho Nacional Supremo, supervisionava as negociações nucleares com os Estados Unidos como parte de um comitê nomeado pelo Sr. Khamenei para dirigir as negociações. Matá-lo, disseram autoridades, seria prejudicar os esforços da diplomacia nuclear.

Acredita-se que pelo menos três outras figuras importantes do Irã tenham sido mortas, segundo a mídia estatal iraniana. Trata-se do general Gholamali Rashid, um alto líder das Forças Armadas iranianas; Mohammad Mehdi Tehranji, um físico iraniano; e Fereydoun Abbasi, um cientista nuclear iraniano.

Como líder da Guarda Revolucionária, o General Salami era responsável por proteger as fronteiras do Irã e protegê-lo contra quaisquer ataques estrangeiros. O porta-voz da Guarda Revolucionária prometeu "responder de forma decisiva e dura à agressão do inimigo sionista" e desferir um golpe decisivo em Israel e nos Estados Unidos após sua morte.

Veja também