guerra no oriente médio Irã confirma morte do chefe da Guarda Revolucionária e de assessor do líder supremo Pakpour, que assumiu o comando do exército em junho, e Shamkhani, um dos principais responsáveis pela segurança na república islâmica, morreram

O Irã confirmou, neste domingo (1º), a morte do chefe da Guarda Revolucionária, Mohamad Pakpour, e de Ali Shamkhani, assessor próximo do líder supremo e que estava à frente do Conselho Nacional de Defesa.

Pakpour, que assumiu o comando do exército ideológico iraniano em junho durante a guerra de 12 dias, e Shamkhani, um dos principais responsáveis pela segurança na república islâmica, morreram como "mártires" no sábado durante os ataques israelenses e americanos a Teerã, afirmou o órgão de imprensa do Poder Judiciário, Mizan.

