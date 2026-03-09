Seg, 09 de Março

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Irã confiscará ativos de membros da diáspora que 'colaboram' com Israel e EUA

Poder Judiciário iraniano anunciou a medida nesta segunda-feira (9)

Colunas de fumaça se elevam do local de um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul da capital libanesa, BeiruteColunas de fumaça se elevam do local de um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul da capital libanesa, Beirute - Foto: STR/AFP

As autoridades do Irã pretendem confiscar ativos e aplicar sanções aos membros da diáspora iraniana suspeitos de "colaborar" com Israel e Estados Unidos na guerra, anunciou o Poder Judiciário nesta segunda-feira (9).

"Os iranianos no exterior que se alinham, apoiam e colaboram com o inimigo agressor americano-sionista ficarão expostos ao confisco de todos os seus bens e a outras sanções previstas em lei", afirmou a Procuradoria-Geral, citada pelo Mizan Online, o veículo digital do Poder Judiciário.

O Mizan Online faz referência a uma legislação aprovada após a guerra de 12 dias iniciada em junho de 2025 por Israel, à qual as forças dos Estados Unidos se juntaram brevemente, bombardeando instalações nucleares iranianas.

Os dois países iniciaram um novo ataque em 28 de fevereiro contra o Irã e mataram o líder supremo Ali Khamenei.

Teerã respondeu atacando com mísseis e drones os países do Golfo, em particular as bases militares e os interesses de Washington na região.

