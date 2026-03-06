A- A+

Notícias Irã: conselho se reúne para planejar assembleia que escolherá novo líder supremo Não há prazo para a seleção do líder supremo do país

A televisão estatal do Irã informou que o Conselho de Liderança do país se reuniu nesta sexta-feira (6) para discutir como realizar a reunião da Assembleia de Especialistas que selecionará o novo líder supremo.

O Conselho de Liderança inclui o presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Poder Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, e o clérigo Ali Reza Arafi. Não há prazo para a seleção do líder supremo do país. Fonte: Associated Press.



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

