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Guerra no Oriente Médio Irã considera 'ilegal' ato de 'pirataria' e o bloqueio naval americano "Nenhum porto do Golfo será salvo em caso de ameaça", anunciou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya

O Exército do Irã afirmou que o bloqueio naval-americano, que deve começar nesta segunda-feira (13), é “ilegal” e constitui um ato de “pirataria”, e anunciou que nenhum porto do Golfo será salvo em caso de ameaça aos portos do país.

"As restrições impostas pelos crimes dos Estados Unidos à navegação marítima e ao trânsito em águas internacionais são prejudiciais e específicas um exemplo de pirataria", declarou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, em comunicado lido na televisão estatal.

“Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do mar da Arábia estará salvo”, acrescentou.

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