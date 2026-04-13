Irã considera 'ilegal' ato de 'pirataria' e o bloqueio naval americano
"Nenhum porto do Golfo será salvo em caso de ameaça", anunciou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya
O Exército do Irã afirmou que o bloqueio naval-americano, que deve começar nesta segunda-feira (13), é “ilegal” e constitui um ato de “pirataria”, e anunciou que nenhum porto do Golfo será salvo em caso de ameaça aos portos do país.
"As restrições impostas pelos crimes dos Estados Unidos à navegação marítima e ao trânsito em águas internacionais são prejudiciais e específicas um exemplo de pirataria", declarou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, em comunicado lido na televisão estatal.
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“Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do mar da Arábia estará salvo”, acrescentou.