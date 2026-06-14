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CONFLITO Irã considera 'inútil' prosseguir negociações se EUA não cumprirem compromissos Declaração foi feita após Israel, aliado de Washington, atacar os subúrbios da capital do Líbano.

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou neste domingo (14) que é "inútil" continuar as conversações de paz com os Estados Unidos depois que Israel, aliado de Washington, atacou os subúrbios da capital do Líbano.

"A agressão dos sionistas contra Dahieh demonstrou mais uma vez que os Estados Unidos não têm vontade de cumprir seus compromissos ou não têm capacidade para fazê-lo", escreveu Ghalibaf na rede social X, no contexto das negociações para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio

"Se você não tem a vontade ou a capacidade de cumprir seus compromissos, então é inútil falar em continuar por este caminho", acrescentou.

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