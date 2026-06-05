Irã considera irrealista um encontro entre Mojtaba Khamenei e Donald Trump
Após 40 dias de bombardeios, um frágil cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos entrou em vigor em 8 de abril
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, descartou em uma entrevista qualquer possibilidade de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, conforme sugerido por Donald Trump.
Em entrevista ao New York Post na quarta-feira, Trump disse que “gostaria de se reunir” com Mojtaba Khamenei, enquanto as negociações entre Teerã e Washington para pôr fim à guerra no Oriente Médio permanecem estagnadas.
“Vi um artigo em que ele insinuava que [Donald Trump] estava aberto a um encontro ou queria organizá-lo”, disse Araghchi em entrevista na quinta-feira ao canal libanês Al-Mayadeen.
“Mas acho que precisamos ser realistas”, acrescentou, descartando a possibilidade.
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Mojtaba Khamenei sucedeu seu pai Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra desencadeada por ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.
No entanto, desde a sua nomeação em março para suceder o pai, que esteve no poder durante 36 anos, ele não fez nenhuma reclamação pública.
“Os serviços de segurança o aconselham a não ter uma presença pública além da atual”, enfatizou Araghchi.
Após 40 dias de bombardeios, um frágil cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos entrou em vigor em 8 de abril.
No entanto, ambos os lados se acusam mutuamente de violar a trégua, e novos bombardeios foram registrados esta semana no estratégico Estreito de Ormuz.