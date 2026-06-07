Guerra
Irã considera que Israel cruzou "todas as linhas vermelhas" e deve dissuadir seus ataques no Líbano
Oficial militar não informou diretamente as duas salvas de mísseis iranianos que Israel disse ter interceptado na noite deste domingo
General Ali Abdollahi disse que o Exército de Israel deve parar seus ataques no sul do Líbano e nos subúrbios - Foto: Kawnat Haju/AFP
O Irã afirmou, neste domingo (7), que Israel “ultrapassou todas as linhas vermelhas” com seus últimos ataques nos subúrbios do sul de Beirute e pediu que interrompa sua campanha no Líbano.
“O Exército de Israel deve parar seus ataques no sul do Líbano e nos subúrbios e, se ampliar os ataques na região ou responder à ação do Irã, enfrentará hostilidades ainda mais devastadoras e lamentáveis”, disse na televisão o general Ali Abdollahi, comandante em chefe das forças armadas iranianas.
Leia também
• Irã Ameaça EUA e Israel quando guerra no Oriente Médio completa 100 dias
• Vários ataques a tiros deixam um morto e cinco feridos em Israel
• Israel afirma ter atacado 150 posições do Hezbollah no Líbano em 48 horas
O alto oficial militar não informou diretamente as duas salvas de mísseis iranianos que Israel disse ter interceptado na noite deste domingo.