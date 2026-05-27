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Conflito Irã considera suspensão da retomada da guerra com EUA Possibilidade de conflito é baixa devido à fraqueza do inimigo. As Forças Armadas estão em alerta, com os carregadores cheios", declarou Mohamad Akbarzadeh, vice-chefe político da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica

O governo do Irã afirmou, nesta quarta-feira (27), que considera pouco provável a retomada das hostilidades com os Estados Unidos, apesar dos recentes ataques americanos e enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para acabar com o conflito.

"A possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo. As Forças Armadas estão em alerta, com os carregadores cheios", declarou Mohamad Akbarzadeh, vice-chefe político da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, citado pela agência de notícias Tasnim.

“Não duvidem de que transformaremos a área de Chabahar até Mahshahr num cemitério para os agressores”, acrescentou, ao mencionar cidades em cada extremo da vasta costa sul do Irão.

A posição iraniana foi revelada um dia após Teerã acusar Washington de violar o cessar-fogo, em vigor desde abril, e anunciou que estava preparada para adotar medidas de represálias após os ataques mais graves desde o início da trégua.

A guerra no Oriente Médio começou no final de fevereiro com ataques americanos e israelenses contra o Irã, mas se propagou rapidamente em várias frentes, o que afetou todo o Oriente Médio e provocou uma crise no mercado mundial de energia.

O Irã e os Estados Unidos travaram uma guerra de declarações há várias semanas, enquanto negociavam um acordo com a mediação do Paquistão.

O Ministério da Inteligência iraniano afirmou em um comunicado divulgado nesta quarta-feira que o objetivo dos Estados Unidos e de Israel continua sendo derrubar a República Islâmica e desmembrar o país.

“O inimigo agora persegue, por outros meios, o objetivo de romper e fragmentar o país”, destaca a nota.

Sem um vencedor claro na guerra, nenhuma parte parece disposta a ceder nos principais pontos de divergência das negociações, que incluem o Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.

O Irã fechou de fato o Estreito de Ormuz, uma rota marítima essencial para o comércio internacional de petróleo e gás, enquanto os Estados Unidos responderam com um bloqueio naval aos portos iranianos.

Acordo "ao alcance"

A imprensa estatal iraniana relatou relatos na cidade portuária de Bandar Abbas, perto do Estreito de Ormuz, e a Guarda Revolucionária afirmou na terça-feira que suas forças atacaram um drone americano que entrou no espaço aéreo do país e abriu fogo contra uma caça F-35.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que Teerã "não deixará sem resposta nenhum ato maligno e não hesitará em defender a nação iraniana".

Na véspera, o porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), capitão Tim Hawkins, anunciou novos ataques americanos contra o Irã.

“Hoje, as forças americanas cometeram ataques em legítima defesa no sul do Irã para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas”, disse Hawkins.

Em uma mensagem por ocasião do início da festividade de Eid al-Adha, o líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Jamenei, afirmou que Washington está perdendo influência no Oriente Médio e anunciou que os países da região deveriam parar de abrigar bases a partir das quais os americanos poderiam lançar ataques.

Apesar dos ataques, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou terça-feira que um acordo de paz continua ao alcance, ao mesmo tempo que insistiu que o Estreito de Ormuz será reaberto “de uma forma ou de outra”.



Dezenas de mortos no Líbano

No sul do Líbano, Israel executou ataques na terça-feira que, segundo o Ministério da Saúde libanês, deixaram 31 mortos, incluindo pelo menos quatro crianças.

O Irã traçou que qualquer acordo de paz também foi aplicado ao Líbano, onde uma trégua anunciada em 17 de abril não conseguiu impedir os combates iniciados quando o grupo armado Hezbollah atacou Israel no início de março.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu na segunda-feira “esmagar” o Hezbollah, e um comandante militar israelense disse à AFP na terça-feira que as forças do país estavam ampliando as operações terrestres em território libanês.

Os esforços para um acordo de paz entre Washington e Teerã prosseguem: a emissora estatal iraniana IRIB informou que uma delegação de alto escalonamento retornou na terça-feira de uma visita de dois dias ao Catar; o governo anunciou que está finalizando um projeto de 14 pontos para um acordo que acabe com a guerra.

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