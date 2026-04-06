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Guerra no Oriente Médio Irã continuará o conflito enquanto as autoridades políticas 'considerarem oportuno' "Inimigo, sem dúvida, será lamentado, porque depois deste conflito precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra"

O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas “considerarem oportuno”, declarou uma porta-voz do Exército nesta segunda-feira (6).

“Podemos continuar a guerra enquanto as autoridades políticas consideram oportuno”, disse Mohammad Akraminia à agência de notícias Isna.

“O inimigo, sem dúvida, será lamentado, porque depois desta guerra precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra”, acrescentou.

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