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Guerra no Oriente Médio

Irã continuará o conflito enquanto as autoridades políticas 'considerarem oportuno'

"Inimigo, sem dúvida, será lamentado, porque depois deste conflito precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra"

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Bandeira do Irã ao fundoBandeira do Irã ao fundo - Foto: Atta Kenare/AFP

O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas “considerarem oportuno”, declarou uma porta-voz do Exército nesta segunda-feira (6).

“Podemos continuar a guerra enquanto as autoridades políticas consideram oportuno”, disse Mohammad Akraminia à agência de notícias Isna.

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“O inimigo, sem dúvida, será lamentado, porque depois desta guerra precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra”, acrescentou.

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