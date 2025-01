Irã convoca embaixadora italiana após detenção de iraniano na Itália

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou nesta sexta-feira (3) a embaixadora da Itália em Teerã para protestar contra a detenção de um iraniano no país europeu, um dia depois de uma ação similar do governo italiano.

"Dada a detenção prolongada do cidadão iraniano Mohammad Abedini pela Itália, Paola Amadei, embaixadora da Itália em Teerã, foi convocada nesta sexta", indicou o ministério em comunicado.

A Justiça americana suspeita que Mohammad Abedini transferiu tecnologias sensíveis, por isso foi detido em dezembro na Itália a pedido de Washington.

Outro iraniano, Mahdi Mohammad Sadeghi, foi detido pelos mesmos motivos nos Estados Unidos.

"A prisão de Abedini é um ato ilegal pedido pelo governo dos Estados Unidos, que se insere nas intenções [...] hostis [...] desse país, tendendo a tomar cidadãos iranianos como reféns", acrescentou o ministério iraniano.

Em 19 de dezembro, pouco depois da detenção desses dois cidadãos iranianos, a República Islâmica deteve a jornalista italiana Cecilia Sala em Teerã, alegando que ela "violou as leis" durante uma estadia profissional.

O chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, convocou na quinta-feira o embaixador do Irã, e o governo italiano pediu a "libertação imediata" da jornalista.

