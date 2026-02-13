Irã cria uma comissão para investigar protestos
Protestos começaram no final de dezembro devido à crise econômica e evoluíram para um movimento mais amplo contra o governo
O governo do Irã anunciou nesta sexta-feira (13) a criação de uma comissão de investigação para analisar os recentes protestos contra o alto custo de vida, que derivaram para manifestações contra o governo que deixaram milhares de mortos.
"Uma comissão de investigação foi formada com representantes das instituições pertinentes, que está compilando documentos e tomando depoimentos", declarou a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, à agência local de notícias ISNA.
A porta-voz não explicou se a comissão vai se concentrar apenas nas demandas econômicas que desencadearam os protestos ou se também irá investigar as milhares de mortes ocorridas durante as mobilizações.
"O relatório final será publicado para conhecimento público e para possíveis ações legais após a conclusão do processo", disse.
Os protestos, que começaram no final de dezembro devido à crise econômica e evoluíram para um movimento mais amplo que atingiu o ápice no início de janeiro, deixaram mais de 3.000 mortos, segundo o balanço oficial.
As autoridades iranianas afirmam que a grande maioria das vítimas era composta por membros das forças de segurança ou transeuntes assassinados por "terroristas" vinculados a Israel e aos Estados Unidos.
Organizações de defesa dos direitos humanos com sede fora do Irã calculam que o número de mortos é muito maior e que muitas vítimas morreram em consequência da repressão das forças de segurança.