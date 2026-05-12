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CONFLITO

Irã dá ultimato aos Estados Unidos para que aceitem o plano de paz

Quanto mais Washington demorar para aceitar a proposta, "mais os contribuintes americanos terão que pagar", diz presidente do Parlamento iraniano

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher GhalibafO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: AFP

O principal negociador do Irã anunciou um ultimato, nesta terça-feira (12), aos Estados Unidos para que aceitem as condições do plano de paz de 14 pontos proposto por Teerã para acabar com a guerra no Oriente Médio.

"Não há alternativa a não ser aceitar os direitos do povo iraniano tal como estão expostos na proposta de 14 pontos. Qualquer outra abordagem será infrutífera e resultará em um fracasso após o outro", escreveu na rede social X Mohammad Bagher Ghalibaf.

O também presidente do Parlamento iraniano acrescentou que, quanto mais Washington demorar para aceitar a proposta, "mais os contribuintes americanos terão que pagar".

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A tensão crescente provoca o temor de um retorno das hostilidades no Golfo, reduz as expectativas de um acordo rápido para reabrir o Estreito de Ormuz ao comércio e volta a pressionar as cotações do petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na segunda-feira a última proposta iraniana, que chamou de "totalmente inaceitável", e afirmou que o cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, se encontra em estado crítico.

O Irã indicou que, em seu plano, exigiu o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano a seus portos, aplicado desde meados de abril, e a liberação de seus ativos congelados.

As negociações permanecem estagnadas após uma primeira rodada de conversações no mês passado, que não registrou avanços.

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