Sáb, 21 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
organizações terroristas

Irã declara forças militares da UE como organizações terroristas, em ato recíproco

A ação foi uma resposta direta à decisão da UE

Reportar Erro
União EuropeiaUnião Europeia - Foto: John Thys / AFP

O Ministério de Relações Exteriores do Irã decretou as forças navais e aéreas de países-membros da União Europeia (UE) como organizações terroristas, em declaração publicada neste sábado e confirmada pela agência de notícias estatal West Ásia News Agency (WANA).

De acordo com o órgão, a ação foi uma resposta direta à decisão da UE da última quinta-feira, 19, que designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) como uma entidade terrorista.



O ministério afirmou que "a ação da UE é ilegal e contrária aos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e às normas estabelecidas do direito internacional, já que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é uma parte oficial e integrante das forças armadas do Irã."

Na quinta-feira, após um acordo entre os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, o Conselho da União Europeia decidiu formalmente adicionar o IRGC à lista de organizações terroristas da UE. A decisão inclui uma série de medida restritivas contra os iranianos, incluindo o congelamento de fundos e outros ativos financeiros e econômicos mantidos dentro de Estados-membros da UE.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter