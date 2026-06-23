Irã decreta três dias de feriado para funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei
O aiatolá será sepultado em 9 de julho na cidade sagrada de Mashhad (nordeste), seu local de nascimento.
O Irã decretou, nesta terça-feira (23), três dias de feriado na capital Teerã em homenagem ao funeral do aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por quase 37 anos antes de ser assassinado em um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos.
Uma homenagem nacional está planejada para ocorrer em Teerã de 4 a 6 de julho, anunciou Hassan Hasanzadeh, membro do comitê organizador. Esses dias serão feriados e a cidade estará "completamente fechada", afirmou.
A prefeitura espera a presença de cerca de "20 milhões de pessoas".
A cidade santa de Qom, no norte, organizará, por sua vez, uma homenagem em 7 de julho.
Ali Khamenei será sepultado em 9 de julho na cidade sagrada de Mashhad (nordeste), seu local de nascimento.
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Essas duas cidades também terão feriados.
O vizinho Iraque prevê cerimônias em 8 de julho.
O funeral estava inicialmente previsto para março, mas foi adiado devido à guerra no Oriente Médio, desencadeada justamente pelo ataque conjunto de fevereiro no qual Khamenei morreu.
O início dos funerais nacionais em 4 de julho coincidirá com o feriado nacional dos Estados Unidos, que este ano celebram 250 anos de existência.
O filho de Ali Khamenei, Mojtaba, sucedeu o pai no início de março como guia supremo, o terceiro desde a criação da república islâmica em 1979.
Mojtaba Khamenei ficou ferido nos bombardeios que mataram seu pai e outros dirigentes do país. Ele não foi visto em público desde sua nomeação e se pronuncia por meio de comunicados.