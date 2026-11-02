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NEGOCIAÇÕES Irã defende proposta do país como base de diplomacia com EUA e cita possível implementação Porta-voz destacou que os iranianos receberam e ouviram as opiniões americanas por meio de mediadores

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que a base da diplomacia com os EUA, por meio de mediadores, é a proposta de sete etapas apresentada por Teerã durante a visita da delegação iraniana a Nova York. O representante disse que existe a possibilidade de sua implementação "nos próximos dias", em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

"Isso indica que a abordagem do Irã se baseia na boa-fé. Anunciamos que, se as exigências do Irã forem atendidas, é possível que a segurança seja restabelecida no Estreito de Ormuz e que o processo de negociação comece em breve", disse, na ocasião.

Para Baghaei, no entanto, os próximos passos do diálogo dependem da forma como Washington "deseja conduzir esse processo".

Em suas falas, o porta-voz destacou que os iranianos receberam e ouviram as opiniões americanas por meio de mediadores, e diversas considerações foram trocadas entre as partes. "Nossa proposta referente a este processo diplomático permanece válida", acrescentou.

"A decisão agora está nas mãos dos Estados Unidos. Nenhum acordo final pode ser iniciado, e o Estreito de Ormuz não pode ser aberto ou protegido, a menos que o bloqueio naval dos EUA seja encerrado, as demandas do Irã sejam atendidas e as demandas legítimas do Irã sejam implementadas. Somente depois disso poderemos discutir a continuação do processo", alertou.

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