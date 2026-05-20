Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Irã delimita área de controle no Estreito de Ormuz que abrange Emirados Árabes e Omã

Nas últimas semanas, relatos na imprensa internacional afirmavam que o Irã estaria elaborando um protocolo para reabrir o Estreito de Ormuz

Reportar Erro
Navios ancorados no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no sul do IrãNavios ancorados no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no sul do Irã - Foto: Amirhossein Khorgooei/AFP

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, mecanismo criado por Teerã para gerenciar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, anunciou nesta quarta-feira (20) a criação de uma zona marítima controlada com delimitações que cruzam o território do Irã, Emirados Árabes Unidos e Omã.

Segundo o comunicado, a zona delimitada pela autoridade iraniana compreende a linha que conecta Kuh-e Mubarak, no Irã, ao sul de Fujeira, nos Emirados Árabes Unidos, na entrada leste do estreito, até a linha que liga a ponta da Ilha de Qeshm a Umm al-Quwain, na entrada oeste da passagem marítima.

O órgão iraniano também informou que o trânsito por essa área tem como objetivo atravessar o Estreito de Ormuz e exige coordenação e autorização da autoridade responsável.

Leia também

• Petróleo despenca com esperança de acordo entre EUA e Irã

• Irã analisa nova proposta dos EUA, Trump diz que negociações estão na reta final

• Irã afirma que EUA 'busca iniciar uma nova guerra' após ameaça de Trump

Nas últimas semanas, relatos na imprensa internacional afirmavam que o Irã estaria elaborando um protocolo para reabrir o Estreito de Ormuz, mas sem permissão para a passagem de navios dos Estados Unidos, de Israel e de países que apoiaram a guerra. A proibição dessas embarcações, porém, não foi confirmada no comunicado.

O Irã já estava oferecendo seguros para cargas marítimas que passam pelo Estreito de Ormuz. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou hoje que 26 embarcações comerciais atravessaram a via marítima nas últimas 24 horas sob coordenação e proteção da força naval iraniana.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter