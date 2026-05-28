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Guerra no Oriente Médio Irã denuncia violação do cessar-fogo após ataque dos EUA no sul Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã "tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional"

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, nesta quinta-feira (28), o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas.

As forças americanas bombardearam uma estação de controle terrestre nessa cidade do sul, situada na costa do estratégico Estreito de Ormuz, disse à AFP um alto funcionário americano.

Os ataques provocaram uma resposta imediata. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atingido a base aérea americana de onde partiu o ataque, embora não tenha fornecido detalhes sobre sua localização.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, declarou que o Irã "tomará todas as medidas permitidas para defender sua soberania nacional" e condenou a "retórica ameaçadora" de Washington dirigida à república islâmica e a Omã.

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado “explodir” Omã, que também atua como mediador no conflito, ao ser questionado sobre um possível acordo de curto prazo que permitiria ao Irã e àquele país controlar o Estreito de Ormuz.

Segundo o comunicado, Baqaei “expressou a sua solidariedade à nação amiga e irmã de Omã”.

A porta-voz diplomática condenou as declarações de Trump como “um sinal preocupante da normalização da anarquia e da intimidação nas relações internacionais”.

Essa troca de hostilidades ocorre logo após as contínuas negociações diplomáticas entre Teerã e Washington, os movimentos elaboram um acordo para pôr fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro.

Na quarta-feira, Trump ameaçou “terminar o trabalho” caso Teerã não aceitasse o acordo.

O presidente americano também refutou um esboço do acordo relatado pela estatal iraniana, segundo televisão o qual Teerã manteria o controle do Estreito de Ormuz em cooperação com Omã.

"O estreito estará aberto a todas. São águas internacionais, e Omã se comportará como todos os outros, ou teremos que explodir-los. Eles entendem; ficarão bem", anunciou.

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