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Guerra no Oriente Médio Irã derrubou drone de fabricação israelense sobre uma localidade do sul (televisão estatal) "Há alguns minutos, um drone Hermes 900 foi interceptado e destruído no céu em Lar, província de Fars"

As forças armadas iranianas derrubaram um drone Hermes de fabricação israelense que sobrevoava a cidade de Lar, no sul do país, nesta quarta-feira (8), informou a televisão estatal, citando um comunicado da Guarda Revolucionária.

“Há alguns minutos, um drone Hermes 900 foi interceptado e destruído no céu em Lar, província de Fars, por disparos do sistema moderno de defesa aeroespacial da Guarda Revolucionária”, diz o comunicado, divulgado pela rede Irib.

“A entrada de qualquer tipo de aeronave do inimigo americano ou sionista no espaço aéreo do país, mesmo que não esteja realizando operações militares, é considerada uma violação do cessar-fogo e será respondida com firmeza”, acrescenta o comunicado.

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